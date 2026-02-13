Шампионът от юношеския Australian Open ще участва на турнир за мъже в Нидерландия
17-годишният ни талант ще участва в надпреварата от сериите "Фючърс", която е с награден фонд от 15 000 долара, провеждаща се в Хага, Нидерландия.
"Тази неделя той заминава на силен мъжки турнир за мъже в Нидерландия", разкри пред ФОКУС теньорът на Кисимов - Манук Хиндлиян.
Това ще е втори турнир при професионалистите за младия българин след надпреварата от същата категория, провела се през миналия август в София. Тогава Кисимов записа успех и поражение в основната схема.
"Основната цел за тази година е да подготвим неговото тяло за изискването в мъжкия тенис", добави още наставникът на таланта ни.
Цялото интервю пред Ася Александрова може да видите ТУК.
