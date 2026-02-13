Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Димитър Кисимов, който спечели титлата на двойки на Откритото първенство на Австралия по тенис при юношите и то в дебюта си на подобен форум, ще игра през следващата седмица на състезание за мъже. 

17-годишният ни талант ще участва в надпреварата от сериите "Фючърс", която е с награден фонд от 15 000 долара, провеждаща се в Хага, Нидерландия. 

"Тази неделя той заминава на силен мъжки турнир за мъже в Нидерландия", разкри пред ФОКУС теньорът на Кисимов - Манук Хиндлиян

Това ще е втори турнир при професионалистите за младия българин след надпреварата от същата категория, провела се през миналия август в София. Тогава Кисимов записа успех и поражение в основната схема. 

"Основната цел за тази година е да подготвим неговото тяло за изискването в мъжкия тенис", добави още наставникът на таланта ни. 

Цялото интервю пред Ася Александрова може да видите ТУК.