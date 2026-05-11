Не асфалтовата настилка е виновна за тежкото падане по време на втория етап от Колоездачната обиколка на Италия, който бе между Бургас и Велико Търново.

Около това мнение са се обединили голяма част от състезателите, които са коментирали темата пред Евроспорт.

"Въпреки многото коментари след инцидента, част от самите състезатели не смятат, че причината е в настилката. "Имах възможността да говоря с колоездачи след етапа и преди днешния. Нито един от тях не хвърли вината за вчерашното падане на състоянието на асфалта, а повече на скоростта и загубата на контрол от тези в челото, сред които беше и Марк Солер. От това, което ми споделиха състезатели, в момента на падането скоростта е била 75-80 км/ч.“, споделя експертът на Евроспорт Симеон Кичуков.

Според експертите именно високата скорост в спускането, комбинирана с напрежението в челото на колоната, е довела до инцидента. Подобни ситуации не са рядкост в съвременното професионално колоездене, където борбата за позиция често започва десетки километри преди финала.

Burgas24.bg припомня, че домакинството на страната ни на Джирото приключи вчера, след като завърши и третият последен етап на родна земя - този от Пловдив до столицата София.

Днес за колоездачите е почивен ден, в който те и екипите им ще имат възможност да направят трансфер до Италия, където утре да продължат участието си в надпреварата.