Откриващата церемония на Колоездачната обиколка на Италия за 2026 г., състояла се в Летния театър в Бургас вчера, е била наблюдавана от над 100 млн. души в целия свят, съобщиха организаторите.

Първият етап стартира утре от Несебър и ще завърши в Бургас, а в него ще се включат 184 колоездачи от 23 отбора.

Организаторите обявиха и стартовия лист като под №1 в него е австриецът Александър Гроувс от Алпецин-Премиер.

Големият фаворит - датчанинът Йонас Вингегор, е със стартов номер 171. За скандинавеца, който е двукратен победител в Тур дьо Франс, това ще бъде първо участие в Джирото в неговата кариера. През миналата година той спечели и Вуелтата (Колоездачната обиколка на Испания б.р.), а сега заяви амбиции да триумфира и в започващата утре надпревара.

За негови най-големи конкуренти се слагат имената на Джулиано Пелицари, Феликс Гал и Адам Йейтс, както и това на Джей Хиндли.

Burgas24.bg припомня, че на тазгодишното издание на Giro d’Italia няма да видим суперзвездата на шосейното колоездене - словенецът Тадей Погачар, който предпочете да пропусне състезанието, за да се фокусира по-добре по пътя си към трета поредна победа в Тур дьо Франс.