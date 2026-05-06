Със специална церемония в Летния театър в Бургас бе дадено началото на 109-ото издание на Колоездачната обиколка на Италия, предаде репортер на Burgas24.bg.

На събитието присъстваха кметът на града Димитър Николов, министърът на туризма Ирена Георгиева и спортният министър Димитър Илиев.

В началото те отправиха слово към присъстващите и пожелаха успех на участниците.

Димитър Николов си пожела много от хората, дошли в Бургас за Джирото, да се насладят на престоя си тук, а след време отново да решат да посетят морския град.

"Добре дошли в Бургас и България. Радвам се, че градът ни е част от най-престижната обиколка в света. Убеден съм, че след нея много хора ще преоткрият този спорт. Обиколката ще премине през най-красивите места на региона. Бургас е един прекрасен град и съм убеден, че ще се влюбите в него и ще се връщате дълги години тук. Джиро Д Италия е символично начало на новия летен сезон", каза кметът в своето обръщение.

"Думи нямам да ви опиша колко съм щастлив да бъда тук на старта на Джиро Д Италия в Бургас. Надявам се много наши деца да се запалят по този спорт, да започнат да тренират", каза от своя страна спортният министър Димитър Илиев.

Събитието започна с изпълнение на фолклорен ансамбъл "Странджда", а след това церемонията продължи с представянето на участниците.

В тазгодишното издание ще участват 23 отбора, които ще изминат 21 състезателни етапа между 8 и 31 май. Три от отсечките ще бъдат в България.

Първият състезателен етап е от Несебър до Бургас (147 км) в петък.

На следващия ден колоездачите ще се отправят от морския град към Велико Търново.

В неделя са 175-те км от Пловдив до столицата София, след което Колоездачната обиколка на Италия се прехвърля на Ботуша.