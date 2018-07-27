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Çàåäíî ñ íåãî áÿõà çàäúðæàíè îùå ñåäåì äóøè. Òå áèëè îòñåäíàëè çàåäíî ñ Î÷èòå â õîòåë "Ðàìàäà" íà ïëîùàä "Òàêñèì" â Èñòàíáóë. Î÷èòå íå áèë ðåãèñòðèðàí êàòî ãîñò íà õîòåëà. Òîé ñïÿë â íàåòà îò îáùèíñêèÿ ñúâåòíèê â Áóðãàñ Áåí÷î Áåí÷åâ ñòàÿ. Òàì áèë è áèâøèÿò äåïóòàò Íåñðèí Óçóí.
Â ìîìåíòà Ìèòüî Î÷èòå å â òóðñêè çàòâîð è ÷àêà äåëî çà åêñòðàäèöèÿòà ìó â Áúëãàðèÿ. Òî ìîæå äà ñå ïðåñêî÷è, àêî íåñåáúðñêèÿò áîñ ñàì ïîæåëàå äà ñå âúðíå.
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Ñëåä öÿëà ñåäìèöà îòêðèõà æèâî êó÷å â èçãîðÿëà êúùà â Ãúðöèÿ
15:55 / 03.08.2018
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11:57 / 02.08.2018
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11:39 / 29.07.2018
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16:44 / 28.07.2018
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11:12 / 03.08.2018
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14:56 / 03.08.2018
Áàíäàòà íà Ìèòüî Î÷èòå ñ áðóòàëíè ìåòîäè çà ðåêåò, çàìåñåí å è îáùèíàð
13:58 / 03.08.2018
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12:21 / 04.08.2018
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09:00 / 03.08.2018
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17:03 / 03.08.2018
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