|Бащата на Сияна: Експертизата за катастрофата е дискредитирана - саботаж срещу правосъдието
В него се посочва, че "рискът товарната композиция да навлезе в насрещното движение, е бил голям, независимо от състоянието на пътя".
"Цялата експертиза за катастрофата е дискредитирана, защото не е изследвано натоварването на камиона и обективните причини за ПТП. Обстоятелство, за което знаех отдавна. Бих нарекъл това саботаж срещу правосъдието и труда на следствените органи и прокуратурата. Товара на камиона просто изчезна", написа Попов в социалните мрежи.
Той посочва, че основната причината, довела до трагичния инцидент, е шофиране с несъобразена скорост.
"Основните причини за ПТП са превишената скорост, претоварването на задната ос и нарушения баланс на ремаркето. БЯСНО ШОФИРАНЕ ПО ЛОШ ПЪТ!", пише той в своята публикация.
