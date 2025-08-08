Камионът, убил Сияна, е бил неравномерно натоварен

© Камионът, предизвикал катастрофата край Телиш, в края на март, при която загина 12-годишната Сияна, е бил неравномено натоварен и сериозно дебалансиран.



От АПИ предоставиха на БНТ схема с натоварването, както по отношение на лявата и дясната част на тира, така и на отделните оси.



Заключението на експерти, до които екипът се е допитал е, че рискът товарната композиция да навлезе в насрещното движение, е бил голям, независимо от състоянието на пътя.