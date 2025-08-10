ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение на деца в неравностойно положение
Ето какво написа още той:
Аз и семейството ми трябва да получим около 1.2 млн. лв. обезщетение от застраховката на водача, който отне живота на Сияна. Тези пари няма да ни направят щастливи… Няма да върнат детето ни.
Но могат да направят някой друг щастлив — някой, който се бори за живота си, някой, за когото възстановеното здраве е най-голямата мечта.
Цялата сума, получена от застраховката, ще бъде дарена на деца в неравностойно положение — деца, които имат нужда от лечение, подкрепа и надежда. Деца, за които тези средства могат да донесат поне малко радост и утеха.
Сияна загина, докато помагаше на друг човек. Аз ще продължа нейното дело.
Вярвам, че ако има друг живот, тя ще бъде щастлива, знаейки, че и след смъртта си помага.
Апелирам към застрахователната компания да изплати дължимата сума. Чакаме доста време. Това ще бъде знак на съпричастност и отговорност. Ако това се случи, публично ще обявя как средствата са изразходвани, като представя всички банкови документи.
Надявам се заедно да успеем да върнем поне една детска усмивка.
