ефира на "Опорни хора" бившият финансов министър Милен Велчев.
В предаването той коментира Бюджет 2026 и ситуацията с "Лукойл".
"Различни варианти на бюджета са възможни, но в ситуацията, в която сме, управляващите се боят от загуба на популярност, ако бъдат приети някои непопулярни мерки за задържане на разходите", посочи Велчев.
"Процентът от бюджета или от БВП, който отива за заплати, непрестанно расте. Броят на заетите в публичния сектор също расте, въпреки че населението като цяло намалява. Като се стига до абсурден предел - това означава един ден всички да работим за публичния сектор", каза гостът.
Относно данъчните промени, заложени в проектобюджета, Велчев посочи: "Аз лично не смятам, че увеличението на данък "дивидент" е най-големият дефект в този бюджет. Не съм съгласен с увеличението на който и да е било данък. Но от 5% на 10% - това не е камъчето, което ще обърне колата".
"За съжаление, това създава по-голямо безпокойство от гледна точка на сигнала, който изпраща за готовността на това управляващо мнозинство да увеличава в следващите години и други, по-важни данъци", заключи бившият финансов министър.
Бивш финансов министър: Не съм съгласен с увеличението на който и да е било данък
©
Още по темата
/
Правосъдният министър: Това не е бюджет, който да предлага решение на всички проблеми, но той е необходимият и възможният
09:31
Професор: Звучи добре – 1860 евро за специализант и 1550 евро за медицинска сестра, реалността обаче е друга
22.11
Мика Зайкова: Бюджет 2026 отразява години на избори и липса на реформи, промени между четенията ще бъдат трудни
22.11
Президентът на КТ "Подкрепа": Бонусите се равняват на едва 200–300 лева месечно за повечето служители
22.11
Д-р Спиридонова: Ако един лекар в момента взима 2200 лв. основна заплата, как бихме могли да дадем 1550 евро основна заплата за медицински сестри
21.11
Драгомир Стойнев: Няма друга нормална държава, особено в ЕС, която да продължава да е с плосък данък
21.11
Още от категорията
/
Борисов: От началото на войната до този момент България последователно и неотменно подкрепя Украйна
22.11
Костадинов за срещата си с Медведев: Каза, че ако има иск срещу България, "Лукойл" ще го спечели
21.11
МОН: Доходите на младите висшисти се увеличават тройно за последните 10 години – вижте заплатите
21.11
Назарян: Очаквам решенията на държавите членки на ПАЧИС да подпомогнат развитието на страните от Черноморския регион
21.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Българка: Сумата беше около 2000 лева за два месеца, наистина ги ...
20:59 / 22.11.2025
Борисов: От началото на войната до този момент България последова...
21:02 / 22.11.2025
За един час валеж в Благоевград! Изляла се е половината от месечн...
21:01 / 22.11.2025
Киселова за референдума за еврото: Отново бих постъпила по същия ...
21:00 / 22.11.2025
Голям началник спипан да кара пиян
17:14 / 22.11.2025
Наглецът на деня: БМВ тръгна по трамвайните релси, за да не чака ...
16:36 / 22.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.