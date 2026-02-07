Борислав Гуцанов преди старта на 51-ия Конгрес на партията, който ще се проведе в НДК.
"За да можем да излезем обединени и силни, и да кажем на обществото, какво искаме да направим", допълни той.
Гуцанов подчерта, че всеки един от кандидатите за председател на БСП притежава своите достойнства.
"Убедем съм, че Конгресът ще бъде преломна точка и оттук нататък ще тръгнем нагоре. Колко са партиите, които в такова тежка състояние, в което е БСП, могат да се организират и да напълнят една зала в НДК по възможно най-демократичния начин", каза още Борислав Гуцанов.
© Булфото
