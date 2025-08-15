Борисов: Забелязвам много добър синхрон между Радев, ПП и "Ново начало". С телата си бранят държавните имоти

© Група леви партии, начело с президент популист, си измислят по средата на лятото, защото ПП казаха, че с телата си ще бранят държавната собственост, ДБ се представят за дясна партия, Пеевски и той ги брани (бел. от ред. - държавните имоти), и Радев брани. Не казват само от кого ги бранят и кой е тръгнал да приватизира и какво е станало след разбойническата приватизация да се приватизира.



Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов от Айдемир в отговор на въпрос за напрежението между правителството, президентството и политическите сили относно продажбата на 4400 държавни имоти.



"Битката в център-ляво е толкова голяма, че те всеки ден си търсят някакъв повод", допълни Борисов.



"Забелязвам много добър синхрон между Радев, ПП и "Ново начало". Погледнете как всеки ден първо излизат ДБ и ПП и казват "Закриваме КОНПИ". Няколко дена след това "Ново начало" и Пеевски казват "Закриваме КОНПИ". До този момент беше за закриването на КОНПИ", каза още той.



Той посочи, че във времето на неговото управление държавата е преустроявала имоти на военните с отпаднала необходимост с цел превръщането им в паркове и спортни зали.



"Ние като дясна партия считаме, че държавата не е добър стопанин. Цяла Европа работи на принципа на частния сектор. Не трябва разбойническа приватизация, а прозрачна", заяви Борисов.



И допълни: "Изведнъж тези групи, борещи се за център-ляво, в средата на лятото започват с телата си да бранят. Кое да бранят? И те не знаят. Ами, и аз с тялото си ще застана и ще браня например срутената казарма в Пловдив".



Той обясни, че държавата трябва да участва в публично-частни партньорства. Според него това трябва да се случва при строителството на магистрали у нас.



Борисов направи забележка на политическите сили, че забравят ангажиментите на страната ни по Плана за възстановяване и устойчивост.



"Никой не се съобразява с това в Плана за възстановяване тези правила (бел. от ред. - за избор на новата Антикорупционна комисия) са включени. Ние казахме така - има си Номинационна комисия, има си правила, избрани са по времето на правителството на Петков и са дадени от тях. По тази правила работим, за да можем да рапортуваме в Брюксел и да си вземем парите", каза той.



Лдиерът на ГЕРБ похвали правителството за свършената работа в борбата с пожарите у нас, както и за предоговарянето на Плана за възстановяване и устойчивост.



Той алармира обаче, че без подкрепата на "ДПС-Ново начало" в парламента настоящата управленска конфигурация не може да продължи да функционира.



"Ако "Ново начало" не ни подкрепят, това правиелство няма да остане. Тази паянтова конструкция, която сме направили, е невъзможна. Тя изисква много висша политическа отговорност от останалите партии. Не мисля, че "Ново начало" ще вървят в посока да пада правителството. Ако не се разберем - нито аз ще стана ляв, нито те ще станат десни, всеки един ще обясни на българите защо отиваме на изборите", коментира Борисов.



Лидерът на ГЕРБ разкритикува президента Румен Радев за нагнетяването на напрежение между институциите. Той коментира и невъзможността правителството да назначи дипломати на задгранична мисия, главен секретар и шефове на служби.



"Те не могат да работят пълноценно. Конфликт има", алармира Борисов.



Той коментира предстоящата среща между президентите на САЩ и Руската Федерация - Доналд Тръмп и Владимир Путин: "Ще се наложат сигурно големи размествания. Дай, Боже, спиране на война, няколко други процеса течат. Такива големи администрации и държави няма да тръгнат на такава среща, ако няма някакъв план. Надявам се този план да е положителен и за Европа, и за Украйна, и съответно за Русия. На никого не му е приятно да умират хора".



По темата с пожарите той каза, че стотици милиони, предвидени за закупуване на нова техника, не могат да бъдат използвани заради жалби в КЗК и Върховния административен съд относно обществените поръчки.



"Това е нещо, което министър Даниел Митов може да се обади на всички политически сили в парламента и да се намери консенсус - определете една (бел. от ред. - фирма) и да каже "Купете пожарните", каза той.