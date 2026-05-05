Президентът Илияна Йотова обяви, че ще връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на 7 май от 17:00 часа. Изявлението ѝ идва след проведените днес консултации с парламентарните групи в 52-рото Народно събрание. Държавният глава подчерта, че политическите сили са демонстрирали готовност за работа със съдържателни законодателни програми.

Президентът Йотова благодари на всички парламентарно представени партии, включително на ръководствата на групите и представителите на "Възраждане“, за конструктивния диалог. Тя изрази очакване парламентът да заработи активно още от следващата седмица.

По време на консултациите е постигнато обединение около няколко критични за страната приоритета. Водеща тема е приемането на бюджет за половин година, чиято цел е да прекърши инфлационната спирала и да подпомогне социално слабите граждани. Президентът уточни, че според политическите сили това не трябва да води до повишаване на данъците, а социалните плащания трябва да останат гарантирани.

Съдебната реформа също е сред основните акценти, като общото становище е, че първата стъпка трябва да бъде смяната на Висшия съдебен съвет чрез избор на нови членове по прозрачни и категорични критерии. Илияна Йотова допълни, че България трябва да направи всичко възможно, за да получи плащанията по Плана за възстановяване, което би гарантирало устойчивостта на бюджета. Президентът призова за нормализиране на политическия диалог както вътре в Народното събрание, така и между отделните институции.