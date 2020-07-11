ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áóðãàñ
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
|Äåïóòàò: Ùå îïèòàò äà óáèÿò Áîðèñîâ!
×åðâåíèÿò ïðåçèäåíò èñêà äà íè âúðíå 75 ãîäèíè íàçàä è ñ äúðæàâåí ïðåâðàò äà óñòàíîâè êîìóíèñòè÷åñêà ñåëÿíäóðñêà äèêòàòóðà". Òîâà íàïèñà âúâ ôåéñáóê äåïóòàòúò Ãåîðãè Ìàðêîâ ïðåäè ìèíóòè.
Ïðåçèäåíòúò Ðóìåí Ðàäåâ ïî-ðàíî äíåñ ïîèñêà íåçàáàâíî îñòàâêèòå íà ïðàâèòåëñòâîòî íà Áîéêî Áîðèñîâ è íà ãëàâíèÿ ïðîêóðîð Èâàí Ãåøåâ. Äúðæàâíèÿò ãëàâà îòïðàâè èñêàíåòî íà èçâúíðåäíî îáðúùåíèå êúì íàöèÿòà îò "Äîíäóêîâ" 2.
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 41
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/7 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (28)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëè
ïðåäè 11 ìèí.
0
ïðåäè 19 ìèí.
0
ïðåäè 22 ìèí.
0
ïðåäè 28 ìèí.
-1
ïðåäè 30 ìèí.
0
ïðåäè 33 ìèí.
0
ïðåäè 37 ìèí.
-1
ïðåäè 37 ìèí.
-1
ïðåäè 41 ìèí.
+1
ïðåäè 42 ìèí.
+1
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
ÌÂíÐ ñ âàæíà èíôîðìàöèÿ çà âñè÷êè áúëãàðè, êîèòî ùå ïúòóâàò çà Ãú...
17:34 / 11.07.2020
Òîìèñëàâ Äîí÷åâ: Ðàäåâ èñêà öÿëàòà âëàñò ñåãà è áåçêîíòðîëíî
17:01 / 11.07.2020
Ãåîðãè îò Ïëîâäèâ å óáèò æåñòîêî çàðàäè ðåâíîñò â ãåé òðèúãúëíèê
17:00 / 11.07.2020
Ðàäåâ ïîèñêà îñòàâêàòà íà ïðåìèåðà è ãëàâíèÿ ïðîêóðîð
15:57 / 11.07.2020
Ãåøåâ: Ðàäåâ íàðóøè áúëãàðñêàòà êîíñòèòóöèÿ
15:42 / 11.07.2020
Ïðîòåñòèðàùèòå äîñòèãíàõà äî ïëàæ "Ðîñåíåö"
15:10 / 11.07.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Ñòîòèöè ëåêàðè ñå âäèãàò íà áóíò ñðåùó äîö. Ìàíãúðîâ
21:03 / 09.07.2020
Îôèöèàëíî: Âèæòå êîè ìåðêè âúðíàõà ó íàñ è îòêîãà âëèçàò â ñèëà!
12:16 / 09.07.2020
Íîùíèòå çàâåäåíèÿ ïî ×åðíîìîðèåòî â øîê îò ìåðêèòå
22:58 / 10.07.2020
Ãåøåâ çà Õðèñòî Èâàíîâ: Òîâà ëèöå ñ ãóìåíàòà ëîäêà íå ìå èíòåðåñóâà
12:52 / 09.07.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà