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Äåïóòàò: Ùå îïèòàò äà óáèÿò Áîðèñîâ!
Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 19:08 / 11.07.2020Êîìåíòàðè (28)372
© ÁÃÍÅÑ
"Ïðèÿòåëè, ùå ñå îïèòàò äà óáèÿò Áîðèñîâ. Ìàôèÿòà, ñúçäàäåíà îò ÁÑÏ è ÄÏÑ 1992 ã., å îùå æèâà. Íå ìîãàò äà ïðîñòÿò íà Áîéêî, ÷å äîêàðà 34 åâðîëèäåðè çà èíòåãðàöèÿ íà Áàëêàíèòå.

×åðâåíèÿò ïðåçèäåíò èñêà äà íè âúðíå 75 ãîäèíè íàçàä è ñ äúðæàâåí ïðåâðàò äà óñòàíîâè êîìóíèñòè÷åñêà ñåëÿíäóðñêà äèêòàòóðà". Òîâà íàïèñà âúâ ôåéñáóê äåïóòàòúò Ãåîðãè Ìàðêîâ ïðåäè ìèíóòè.

Ïðåçèäåíòúò Ðóìåí Ðàäåâ ïî-ðàíî äíåñ ïîèñêà íåçàáàâíî îñòàâêèòå íà ïðàâèòåëñòâîòî íà Áîéêî Áîðèñîâ è íà ãëàâíèÿ ïðîêóðîð Èâàí Ãåøåâ. Äúðæàâíèÿò ãëàâà îòïðàâè èñêàíåòî íà èçâúíðåäíî îáðúùåíèå êúì íàöèÿòà îò "Äîíäóêîâ" 2.



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 41
10.07.2020 Ñåêðåòàðÿò íà ïðåçèäåíòà èçëèçà íà ñâîáîäà ñðåùó 20 000 ëåâà
10.07.2020 Ãåøåâ: Ðàäåâ àòàêóâà âúðõîâåíñòâîòî íà çàêîíà!
10.07.2020 Ïðåçèäåíòñêèÿò ñåêðåòàð Ïëàìåí Óçóíîâ âå÷å å ñ ïîâäèãíàòî îáâèíåíèå
10.07.2020 Ïîäãîòâÿëè àòåíòàò ñúñ ñíàéïåð ñðåùó Äåëÿí Ïååâñêè
09.07.2020 ×åòèðèìà çàäúðæàíè ñëåä àêöèÿòà äíåñ, Ãåøåâ ñ èíòåðåñåí êîìåíòàð
09.07.2020 Íèíîâà è ÁÑÏ ñúùî ïîäêðåïèõà Ðóìåí Ðàäåâ
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/7 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






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Ìè àç áèõ ãî ãðúìíàë ñ íàé ãîëÿìî óäîâîëñòâèå
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Ìàðêîâ êâî ïðúùèø êàòî èçãîðÿëà ñòàíöèÿ îò Óíãàðèÿ ðŸ˜‚
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Àóóóó äàëè íÿìà çÿí äà ñòàíå....? Àìè äà ñå áëàãîäàðÿò ñ èçãîíâàíå çàùîòî â äðóãè Äúðæàâè çà òàêèâà äåÿíèÿ ãè íàêàçâàò ñ ðàçòðåë....
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È íå ñàìî òîé òðÿáâà... À òè êàêâà ñè ôóðíàäæèéñêà ëîïàòà êàòî ïîâå÷åòî ïîëèòèöè, áåç áîé íå ïóñêàòå êîêàëà!
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
ÌÂíÐ ñ âàæíà èíôîðìàöèÿ çà âñè÷êè áúëãàðè, êîèòî ùå ïúòóâàò çà Ãú...
17:34 / 11.07.2020
Òîìèñëàâ Äîí÷åâ: Ðàäåâ èñêà öÿëàòà âëàñò ñåãà è áåçêîíòðîëíî
17:01 / 11.07.2020
Ãåîðãè îò Ïëîâäèâ å óáèò æåñòîêî çàðàäè ðåâíîñò â ãåé òðèúãúëíèê
17:00 / 11.07.2020
Ðàäåâ ïîèñêà îñòàâêàòà íà ïðåìèåðà è ãëàâíèÿ ïðîêóðîð
15:57 / 11.07.2020
Ãåøåâ: Ðàäåâ íàðóøè áúëãàðñêàòà êîíñòèòóöèÿ
15:42 / 11.07.2020
Ïðîòåñòèðàùèòå äîñòèãíàõà äî ïëàæ "Ðîñåíåö"
15:10 / 11.07.2020

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Âèæ îùå:
Ñòîòèöè ëåêàðè ñå âäèãàò íà áóíò ñðåùó äîö. Ìàíãúðîâ
21:03 / 09.07.2020
Îôèöèàëíî: Âèæòå êîè ìåðêè âúðíàõà ó íàñ è îòêîãà âëèçàò â ñèëà!
12:16 / 09.07.2020
Ä-ð Ñèáèëà Ìàðèíîâà çà Ìàíãúðîâ: Íå ìîãà äà ãî íàðåêà ëåêàð, íàãúë å, îáèæäà è ëúæå!
14:13 / 09.07.2020
Ñèìåîíîâ: Çàòâàðÿìå ñòàäèîíèòå è äèñêîòåêèòå, òðÿáâà äà ñå ïðåêðàòè òàçè àíàðõèÿ
12:01 / 09.07.2020
Ïåòèìà ñ êîðîíàâèðóñ â Áóðãàñêî! Âèæòå ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà çàðàçàòà ïî îáëàñòè!
09:23 / 10.07.2020
Íîùíèòå çàâåäåíèÿ ïî ×åðíîìîðèåòî â øîê îò ìåðêèòå
22:58 / 10.07.2020
Ãåøåâ çà Õðèñòî Èâàíîâ: Òîâà ëèöå ñ ãóìåíàòà ëîäêà íå ìå èíòåðåñóâà
12:52 / 09.07.2020
Àêòóàëíè òåìè
ÒÂ è øîó ñåçîí 2020/2021 ã.
Àêöèÿ íà ïðîêóðàòóðàòà â ÌÎÑÂ
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