Доган към Радев: Безрезервно сме с Вас!
По думите им предстои много работа. "Но с общи усилия, координация и заедност можем да мобилизираме всички поколения за демонтирането на "дълбоката държава" и да зададем рестарт на демокрацията. Бъдете жив и здрав и все така решителен в борбата за по-добра България!", пише почетният председател на АПС Ахмед Доган.
Актуални теми
PRO30X
преди 46 мин.
То се очакваше... след поздравленията от Черепа, нормално е и човека с обръчи от фирми да иска да обмени опит с хората от пътя на копринката и Боташ. Всички аферисти, олигарси и мафиоти набутани в един партиен проект. Да ви е честито!
ZyklonB
преди 52 мин.
Тва да те поздрави Доганя , автоматично ти бута аурата на -300
