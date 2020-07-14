Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áóðãàñ
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Ãëàâíèÿò ïðîêóðîð: Ðàäåâ ïîäêðåïè áåãúëöèòå îò ïðàâîñúäèåòî!
Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 12:43 / 14.07.2020Êîìåíòàðè (2)110
©
"Ïîëèòèöè è îëèãàðñè äà ïëàùàò íà ïðîâîêàòîðè, çà äà óïîòðåáÿò ãðàæäàíñêàòà åíåðãèÿ, íå å íîâî. Íîâîòî å, ÷å òîçè, êîéòî ñëåäâàøå äà å îáåäèíèòåë íà íàöèÿòà – Ðóìåí Ðàäåâ, ïîäêðåïè áåãúëöèòå îò ïðàâîñúäèåòî. Íèå ïðîäúëæàâàìå â èìåòî íà áúäåùåòî íà Ðîäèíàòà! " Òîâà íàïèñà ïðåäè ìàëêî â òóèòúð ãëàâíèÿò ïðîêóðîð Èâàí Ãåøåâ.



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 53
14.07.2020 »
14.07.2020 »
14.07.2020 »
13.07.2020 »
13.07.2020 »
13.07.2020 »
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/9 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
+1
 
 
À òè ïîäêðåïÿø, ïðèêðèâàø è ñè çàåäíî ñ ïðåñòúïíèöèòå, êðàäöèòå, óáèéöèòå íà íàöèÿòà è íàøèòå äåöà! ðŸ˜ 
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Ìèíèñòúð Ãîðàíîâ èçêîìåíòèðà âñè÷êè ãîðåùè òåìè â äúðæàâàòà
12:19 / 14.07.2020
Ïóñíàõà 4 òåëåôîííè ðàçãîâîðà íà Âàñèë Áîæêîâ îò ïîñëåäíèòå äíè!
11:45 / 14.07.2020
Ïðîêóðàòóðàòà: Äíåñ Áúëãàðèÿ ùå ðàçáåðå êàê Áîæêîâ è Âàñèëåâ ñè ï...
11:29 / 14.07.2020
Ïîðåäíî îòëàãàíå íà äåëîòî ñðåùó íàäðóñàíèÿ óáèåö íà Ìèëåí Öâåòêî...
11:00 / 14.07.2020
Ïóëìîëîã ñ âàæíà èíôîðìàöèÿ çà àñòìàòèöèòå è êîðîíàâèðóñà
10:55 / 14.07.2020
Êîëàòà, ïîòðîøåíà íà ïðîòåñòà, å íà Íîâà òâ
09:39 / 14.07.2020

ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Þëè 2020 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Âèæ îùå:
Ìàíãúðîâ ñëåä ñãðåøåíàòà ïðîãíîçà: Aêo òðÿáâa, ùe cè cêúcaì äèïëoìaòa
12:07 / 13.07.2020
Òåæêà êàòàñòðîôà íà ÀÌ "Òðàêèÿ" ñ 6 æåðòâè è ìíîãî ðàíåíè!
19:24 / 12.07.2020
Øîôüîð îò ×åðíîãðàä çàñïà çàä âîëàíà è êàòàñòðîôèðà
13:57 / 13.07.2020
Áóðãàçëèè ïðîïèùÿõà îò ðîìñêèòå íàáåçè â ðàéîíà íà Ñòàðàòà ïîùà
15:19 / 13.07.2020
Ãúðöèòå èçõâúðëÿò íàøèòå ñ ïîëîæèòåëíè òåñòîâå çà COVID-19! Â Áúëãàðèÿ íÿìà íèêàêúâ êîíòðîë íà çàðàçåíèòå!
13:50 / 13.07.2020
Ïîæàðíèêàðè ãàñèõà çàïàëåíà êúùà â ðóåíñêî ñåëî
10:24 / 13.07.2020
Ïúðâî âèäåî îò àäà íà "Òðàêèÿ" ñ øåñòèìà çàãèíàëè!
19:24 / 12.07.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àêöèÿ íà ïðîêóðàòóðàòà â ÌÎÑÂ
Ïðîêóðàòóðà è ÌÂÐ âëÿçîõà â îôèñèòå íà Âàñèë Áîæêîâ
Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
Ìèëåí Öâåòêîâ çàãèíà â æåñòîêà êàòàñòðîôà â Ñîôèÿ
Îòêðèõà óáèòî 7-ãîäèøíî ìîìè÷åíöå
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Áóðãàñ è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ùå ïî÷èâàòå ëè èäíàòà çèìà?
Äà, â Áúëãàðèÿ
Äà, â ÷óæáèíà
Íå
Íå ñúì ðåøèë/à îùå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Åêèï
Ïðàâèëà
Áóðãàçëèè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2008 - 2018 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Burgas24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Burgas24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Burgas24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: