Ãëàâíèÿò ïðîêóðîð: Ðàäåâ ïîäêðåïè áåãúëöèòå îò ïðàâîñúäèåòî!

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Êîìåíòàðè (2)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Ìèíèñòúð Ãîðàíîâ èçêîìåíòèðà âñè÷êè ãîðåùè òåìè â äúðæàâàòà
12:19 / 14.07.2020
Ïóñíàõà 4 òåëåôîííè ðàçãîâîðà íà Âàñèë Áîæêîâ îò ïîñëåäíèòå äíè!
11:45 / 14.07.2020
Ïðîêóðàòóðàòà: Äíåñ Áúëãàðèÿ ùå ðàçáåðå êàê Áîæêîâ è Âàñèëåâ ñè ï...
11:29 / 14.07.2020
Ïîðåäíî îòëàãàíå íà äåëîòî ñðåùó íàäðóñàíèÿ óáèåö íà Ìèëåí Öâåòêî...
11:00 / 14.07.2020
Ïóëìîëîã ñ âàæíà èíôîðìàöèÿ çà àñòìàòèöèòå è êîðîíàâèðóñà
10:55 / 14.07.2020
Êîëàòà, ïîòðîøåíà íà ïðîòåñòà, å íà Íîâà òâ
09:39 / 14.07.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Ìàíãúðîâ ñëåä ñãðåøåíàòà ïðîãíîçà: Aêo òðÿáâa, ùe cè cêúcaì äèïëoìaòa
12:07 / 13.07.2020
Òåæêà êàòàñòðîôà íà ÀÌ "Òðàêèÿ" ñ 6 æåðòâè è ìíîãî ðàíåíè!
19:24 / 12.07.2020
Øîôüîð îò ×åðíîãðàä çàñïà çàä âîëàíà è êàòàñòðîôèðà
13:57 / 13.07.2020
Áóðãàçëèè ïðîïèùÿõà îò ðîìñêèòå íàáåçè â ðàéîíà íà Ñòàðàòà ïîùà
15:19 / 13.07.2020
Ïîæàðíèêàðè ãàñèõà çàïàëåíà êúùà â ðóåíñêî ñåëî
10:24 / 13.07.2020
Ïúðâî âèäåî îò àäà íà "Òðàêèÿ" ñ øåñòèìà çàãèíàëè!
19:24 / 12.07.2020
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