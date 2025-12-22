Румен Радев, съобщават от сайта на КС.
За докладчик по делото е определен съдия Атанас Семов. Вносители на искането са 51 народни представители от "Възраждане", "Величие" и МЕЧ, които настояват за установяване на противоконституционност на решението на Народното събрание, с което предложението за референдум не беше допуснато за разглеждане в пленарна зала.
ФОКУС припомня, че президентът поиска провеждане на национален референдум за въвеждането на еврото, но тогавашната председателка на Народното събрание Наталия Киселова отказа да го допусне до разглеждане и гласуване в пленарната зала. По-късно Конституционният съд определи това действие като противоконституционно. След произнасянето му парламентът вкара като точка за гласуване предложението на Радев, но то бе отхвърлено с гласуване в пленарна зала на 3 декември.
Въпросът, предложен за референдума, гласи:
"Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута ‘евро’ през 2026 г.?“
Предложението беше внесено от президента Радев на 12 май 2025 г.
КС образува дело за отхвърленото предложение на президента за референдум за еврото
