Киселова: Имаме уверение, че на 1 януари страната ни ще влезе в Еврозоната с приет бюджет в евро
Автор: Десислава Томева 21:06Коментари (0)209
©
Очакваме проектът за държавния бюджет за 2026 г. да бъде внесен навреме, заяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова пред медиите във Велико Търново. Тя подчерта, че парламентът има уверения от правителството, че ще се спазят всички срокове по закона за публичните финанси, така че от 1 януари страната да влезе в Еврозоната с приет бюджет в евро. Наталия Киселова заяви, че изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост и предстоящите плащания по втория и евентуално третия транш са още една причина бюджетът да бъде подготвен в съответствие с изискванията на ЕС и навреме да бъде обсъден в парламента.

Председателя на парламента посочи, че вече са приети два акта, свързани с проблема с безводието, които предвиждат краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки. Това показва, че има политическа воля да се работи, но проблемите с водоснабдяването са различни в различните региони и няма универсално решение, смята тя. Наталия Киселова каза, че в Плевен вече се прилагат спешни мерки, но за дългосрочни решения ще са нужни повече усилия. В тази връзка тя уточни, че Народното събрание е изпратило писмо до министър-председателя с искане за сформиране на временна комисия във връзка с безводието и че са изготвени анализи и препоръки, които вече са изпратени до парламентарните групи, ресорните министерства и областните администрации. 

Велико Търново е обявено за историческа и духовна столица с решение на Народното събрание. Събитията, които се случват тук и днес, го доказват, а единството между кмета и хората в общината също потвърждава този дух, заяви председателят на парламента след срещата с кмета Даниел Панов. Двамата обсъдиха как върви подготовката на откриването на новата учебна година и предизвикателствата, с които се справя общината при реализирането на екопроекта за смяна на замърсяващи печки с нови екологични отоплителни уреди. Тема на разговора беше и идеята за обща кандидатура на Велико Търново и Габрово за Европейска столица на културата за 2032-а година, тъй като Северна България се нуждае от по-мащабно представяне чрез различни творчески проекти.



