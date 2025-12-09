Липса на кворум провали заседанието на здравната комисия за бюджета на НЗОК
© Булфото
Извънредното заседание на Комисията по здравеопазване в Народното събрание не успя да стартира. Причина е липса на необходимия брой депутати. Това съобщи председателят на комисията Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС).
"Тъй като виждаме, че не можем да съберем кворум с един човек поради явно създадена организация това да се случи, по важно е заседанието на комисията по бюджет и финанси, която е водеща и по трите законопроекта. В тази връзка поради липса на кворум няма как да започне днешното заседание".
И допълни: "Надявам се в оставащите дни до края на годината, разумът да надделее и да не поставим под риск две от най-важните системи в нашата държава."
Припомняме, че в дневния ред на комисията бе разглеждането на законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и законопроекта за държавния бюджет за 2026 г.
