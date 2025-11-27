Сподели close
Народният представител от ПП-ДБ Манол Пейков обяви, че към 20:30 днес, почти два часа след началото на кампанията за събиране на средства за гаранцията на Благо Коец, са събрани:

- По сметка: 735 дарения, 77,500 лв.

- По PayPal: 170 дарения, 14,864 лв.

Или общо: 905 дарения, 92,364 лв.

"Това е почти половината от необходимата за гаранцията сума. Целта ни е рано утре сутрин Благо да се прибере при семейството си. На път сме да го постигнем", написа още Пейков в профила си във Facebook. Той припомни и данните за сметката: 

Фондация "Манол Пейков и приятели"

Търговска банка Д АД

IBAN: BG09DEMI92405000310141

или PayPal: manolpeykov@yahoo.com

Основание: За гаранцията на Благо

По-рано семейството на Коцев съобщи, че актьорът Филип Буков също е организирал кампания за набиране на средства за покриването на гаранцията. 