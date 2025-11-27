Манол Пейков обяви, че към 20:30 днес, почти два часа след началото на кампанията за събиране на средства за гаранцията на Благо Коец, са събрани:
- По сметка: 735 дарения, 77,500 лв.
- По PayPal: 170 дарения, 14,864 лв.
Или общо: 905 дарения, 92,364 лв.
"Това е почти половината от необходимата за гаранцията сума. Целта ни е рано утре сутрин Благо да се прибере при семейството си. На път сме да го постигнем", написа още Пейков в профила си във Facebook. Той припомни и данните за сметката:
Фондация "Манол Пейков и приятели"
Търговска банка Д АД
IBAN: BG09DEMI92405000310141
или PayPal: manolpeykov@yahoo.com
Основание: За гаранцията на Благо
По-рано семейството на Коцев съобщи, че актьорът Филип Буков също е организирал кампания за набиране на средства за покриването на гаранцията.
Манол Пейков: Почти половината от необходимата за гаранцията сума е събрана
©
Още по темата
/
Семейството на Коцев: Филип Буков организира кампания за набиране на средствата за покриване на гаранцията
27.11
Заседанието по делото "Коцев" приключи! Адвокатът му: Очакваме още днес той да се прибере при своите близки
27.11
Делото "Коцев" започна
27.11
Адвокатът на Коцев: Предстои Благо да бъде преместен в затвора във Варна, условията ще са нормални
24.11
Още от категорията
/
Любомир Дацов: Има нужда от системно обръщане на политиката независимо, че на никой не му се иска да прави структурни реформи
27.11
Проф. Румяна Коларова за Бюджет 2026: Пренебрежението към Тристранния съвет изигра лоша шега на управляващите, дръпна дявола за опашката
27.11
Западните медии за протеста : 20 000 протестиращи излязоха по улиците заради увеличението на данъците
27.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Любомир Дацов: Има нужда от системно обръщане на политиката незав...
22:45 / 27.11.2025
Васил Драганов стана дядо
20:07 / 27.11.2025
При олигопол с четири банки, които държат 80% от кредитите, първо...
20:07 / 27.11.2025
БСП обмисля да напусне властта
20:08 / 27.11.2025
Проф. Румяна Коларова за Бюджет 2026: Пренебрежението към Тристра...
20:08 / 27.11.2025
7 души са обвинени след акцията около "Величие"
17:30 / 27.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.