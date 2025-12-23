Метеорологичните прогнози сочат, че по време на Коледните празници се очакват обилни валежи в голяма част от страната. От сняг, като най-сериозно ще бъдат засегнати Предбалканът, Централният Предбалкан, Стара планина, Рила и Пирин. Това съобщават синоптиците от Meteo Balkans.В тези райони снеговалежите ще бъдат интензивни, придружени от: навявания и силен вятър; бързо натрупване на снежна покривка; заледени и трудно проходими пътища; силно ограничена видимост.От Meteo Balkans призовават шофьорите да карат с повишено внимание, а ако е възможно — да отложат или напълно да избегнат пътуванията към планинските и високопланинските райони през празничните дни.Възможни селища без електрозахранванеПоради тежките зимни условия, натрупването на мокър сняг и силния вятър, съществува реален риск от аварии по електропреносната мрежа. В резултат отдалечени планински села в Стара планина, Рила и Пирин може да останат без електрозахранване в дните около Коледа. Особено в Централния и Северозападния Предбалкан.