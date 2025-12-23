Meteo Balkans: Идват интензивни снеговалежи и поледици, по-добре отложете пътуванията!
В тези райони снеговалежите ще бъдат интензивни, придружени от: навявания и силен вятър; бързо натрупване на снежна покривка; заледени и трудно проходими пътища; силно ограничена видимост.
От Meteo Balkans призовават шофьорите да карат с повишено внимание, а ако е възможно — да отложат или напълно да избегнат пътуванията към планинските и високопланинските райони през празничните дни.
Възможни селища без електрозахранване
Поради тежките зимни условия, натрупването на мокър сняг и силния вятър, съществува реален риск от аварии по електропреносната мрежа. В резултат отдалечени планински села в Стара планина, Рила и Пирин може да останат без електрозахранване в дните около Коледа. Особено в Централния и Северозападния Предбалкан.
