Министър Пешев поздрави за успеха на биатлонистката Лора Христова
"Изключителен успех за България. Невероятната Лора Христова завоюва бронзов медал за България в биатлона на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026! Днес България отново празнува олимпийски успех, а аз съм сигурен, че това е само началото и че страната ни ще има още много поводи за гордост и бъдещи успехи. С безгрешна стрелба и впечатляваща изява на трасето Лора показа силен характер и заслужено се качи на почетната стълбичка. На 22 години и само с второ участие на най-големия спортен форум тя ни донесе не само медал, но и огромна гордост".
И допълни: "Честито на Лора и целия ни олимпийски отбор. Поздравления за Българската федерация по биатлон!"
Това е трети олимпийски медал за страната ни в биатлона след златния триумф на Екатерина Дафовска в Нагано през 1998 година и бронзовото отличие на Ирина Никулчина в Солт Лейк Сити през 2002 година, които поставиха България на световната карта на биатлона.
