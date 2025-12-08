Томислав Дончев на брифинг след Националния съвет за тристранно сътрудничество днес.
Той отбеляза, че е отчел две теми, по които е постигнат ясен консенсус. "Първата е, че курсът, който трябва да следваме от началото на следващата година, е развързването на всички плащания в публичния сектор от средната работна заплата и търсенето на по-умен начин за разпределяне на възнагражденията. Втората е, че България трябва още в следващите месеци да предприеме стъпки, показващи нова посока на развитие. Какво имам предвид – България пета година поддържа бюджет с дефицит, трябва да покажем обратното. Това означава в годините напред поетапно свиване на дефицита“, каза още Дончев.
По бюджета на ДОО е постигната пълна, единодушна подкрепа."Фокус" припомня, че по-рано днес АИКБ не подкрепи проекта за бюджет на НЗОК, а от КНСБ се въздържаха.
Според финансовият министър Теменужка Петкова реакцията на АИКБ е нормална. Тя благодари за конструктивния и възстановен диалог и за постигнатите резултати, като подчерта, че проектобюджетът на България за 2026 г. е бил подкрепен както от работодатели, така и от синдикати.
"В този вариант на държавния бюджет се изключва увеличаването на вноската във фонд "Пенсии" от 1 януари 2026 година, отпада увеличението на данъка върху дивидента от 5% на 10%, както и въвеждането на т.нар. СУПТО. Споразумяхме се с нашите социални партньори трайно незаетите щатни бройки в държавната администрация, съгласно анализа на правителството, да бъдат съкратени след анализ и оценка за периода 2026–2028 г., така че администрацията да бъде оптимизирана и да работи по-добре и по-успешно“, заяви тя.
От своя страна социалният министър Борислав Гуцанов също благодари на социалните партньори, работодатели и синдикати за пълното единодушно приемане на бюджета. "Направихме така, че след тригодишно замразяване, да се увеличат средствата за втората година майчинство от 780 на 900 лв. Минималната работна заплата така, както е по сегашния закон, става 620.20 евро. Считаме, че минималната работна заплата трябва да се увеличава", каза той.
Националният съвет за тристранно сътрудничество подкрепи проектобюджета за следващата година
