Стотици хора се наредиха на опашка пред БНБ, за да се снабдят със стартови пакети с евромонети, показа проверка на "Телеграф“.Централната банка отвори извънредно касите си в почивния ден заради огромния интерес към металните пари. Стартовият пакет съдържа монети от всички номинали и се продава по 20 лева на гражданите, за да могат те предварително да се запознаят с новата валута. Един човек може да си купи до два комплекта наведнъж. Банките също продават стартови пакети. В по-малките населени места обаче комплектите вече много трудно се намират, оплакаха се граждани.Макар евромонетите скоро да влязат във всяко портмоне, хората търпеливо вчера чакаха на опашка пред БНБ по час и половина-два. Мнозина взимаха евромонети за подарък за децата си, други казваха, че ще си запазят металните пари за себе си като сувенир и няма да отварят плика. Нумизмати пък смятат да обогатят с тях колекциите си. Ценното на стартовите пакети е това, че съдържат монети, които не са докосвани."Наредих се, защото не са използвани. Като спомен да останат, не да ги харча. Не съм нумизматик, няма да ги слагам в класьор, но ще ги запазя за децата си“, разказа софиянецът Венцислав пред "Телеграф“. Той спонтанно решил да се нареди на опашката, след като от медиите разбрал, че касите на БНБ ще работят в събота.Междувременно вчера от МВР призоваха гражданите да не се доверяват на непознати, които предлагат съдействие или по-добри условия за обмяна на левове в евро. Бъдете внимателни, ако получите телефонни обаждания и съобщения с предложение за изгодни условия или съдействие за превалутиране, препоръча във видео началникът на сектор "Измами" в Главна дирекция "Национална полиция" главен инспектор Златка Падинкова."Да не допускате непознати в дома си, които ви предлагат по-добър курс за обмен на валута. Да не давате пари на непознати, които се представят за служители на банки, пощи, полиция и други. Да не се подвеждате при предложение за съхранение на вашите спестявания", съветва гл. инспектор Падинкова. МВР напомня, че нито една институция не предлага подобна услуга срещу заплащане. Ползвайте само официални места - банки или пощенски станции, където през първите шест месеца обмяната ще бъде без такса. БНБ също обменя левове срещу евро безплатно и без краен срок.От полицията призовават при съмнение за измама или друга злоупотреба незабавно да бъде подаден сигнал на тел. 112 или в най-близката структура на МВР.