След ужасната трагедия, при която майка, леля и малката им сестра бяха жестоко убити и изгорени, село Люляково отново е потресено от нови тежки събития. В съботната сутрин там се разнесе шокираща новина – чичото на 25-годишния обвиняем, Кемал, се е обесил след продължителен разпит в полицейския участък.припомня, че Окръжен съд – Бургас остави в ареста масовия убиец от Люляково Фахри Мустафа на 25 години. Той е прострелял 73-годишната си леля, 47-годишната си майка, 13-годишната си сестра и 7-годишния си брат.Момчето на 7 години отишло при съседи с рана в задните части. Детето разказало, че брат му нахлул в дома и е открил стрелба по майка му, леля му и 13-годишната му сестра. От протоколите за химическа експертиза на жертвите стана ясно още, че, след като са били застреляни, след това са били запалени живи.Пред защитника си Мустафа казал: "Не съм аз, нямам пушка, нямам патрони".