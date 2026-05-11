Очаква се днес новите управляващи от ПБ да внесат законопроекти за ограничаване инфлацията при цените, както и за промени в Закона за съдебната власт, припомня Burgas24.bg.

С тази заявка тръгна новият премиер на България Румен Радев при полагането на клетвата на новия кабинет в Народното събрание през миналата седмица.

"Още в понеделник ще внесем законопроект около галопиращите цени. Очаквам адекватен дебат. Още в понеделник ще внесем промени в Закона за съдебната власт. Смятам, че първо трябва да променим закона, преди да продължим към смяната на състава и инспектората на ВСС", подчерта Радев, информира Burgas24.bg.