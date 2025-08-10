ЗАРЕЖДАНЕ...
Почина националният консултант по инфекциозни болести
Проф. Червенякова бе дългогодишен преподавател в Медицинския университет в София и национален консултант по инфекциозни болести. Тя оглавяваше Българското дружество по инфекциозни болести и повече от 17 години беше изпълнителен директор на инфекциозна болница "Проф. Иван Киров“ в столицата.
Под нейно ръководство болницата стана водещ център за диагностика, лечение и профилактика на заразни заболявания, включително по време на тежки епидемии.
Поклонението ще се състои на 12 август от 11:00 часа в църквата "Света София“, а погребението – в село Пролеша.
