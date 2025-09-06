© виж галерията В 20:30 часа на площад "Съединение“ в Пловдив пред едноименния паметник се проведе тържествена заря-проверка по повод 140-та годишнина от Съединението на България и Празника на град Пловдив с участието на представителни роти от гарнизон Пловдив. За първи път от много години на церемонията присъстваха и президентът, и премиерът, а и немалко министри.



"140 години след Съединението българите отново се жалват от деребеите, а Великите сили отново спорят за сфери на влияние. Има политически брокери, готови да похарчат нашето бъдеще, за да си купят чужда благословия. Да харижат суверенитета, хазната и дори нашата идентичност – всичко, за което са се борили Левски, Бенковски, Захари Стоянов и съединистите".



Това заяви пред паметника на Съединението в Пловдив президентът Румен Радев, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



"Виждам, че наистина реагирате, искам да попитам вас, хората на площада: "Ще оставим ли България на деребеите?", обърна се той към присъстващите. Част от тях отговориха: "Неее".



"Тук, пред този паметник е мястото, където единственият отговор е "Не". Няма да я оставим по никакъв начин да се търгуват съдбите ни", продължи президентът.



И добави, че "заедно ще я строим България в заветите на нашите дейци – свободна, демократична, просперираща. Вярвам, че ще надмогнем деленията", допълни той.



"Ще излезем от комфорта на малодушие. Съединението е нашето вдъхновение. Единни сме успявали и само единни ще пребъдем", завърши той словото си.



