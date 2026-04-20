Изборният ден зад граница приключи днес в 6:00 часа българско време, пише ФОКУС.

Последни гласуваха българи в секциите в американските щати Аризона, Калифорния, Невада и Вашингтон, както и в канадския град Ванкувър.

По информация на дипломатическите и консулства всички избирателни секции по света са приключили работа успешно и са предали изборните резултати на ЦИК.

Наши сънародници имаха възможност да гласуват в общо 493 секции в 55 страни по света, като най-голям брой от тях бяха на Стария континент.

В САЩ бяха разкрити 24 секции, а в Канада – 17. Сънародниците ни имаха възможност да гласуват от западното крайбрежие както на тези споменати две държави, така до Осака в Япония, Сингапур и Оукланд в Нова Зеландия, Тромсьо на север в Норвегия чак до Република Южна Африка.