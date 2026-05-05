Дни преди да предаде властта служебният премиер Андрей Гюров излезе с публикация в социалните мрежи, в която заяви, че неговото правителство държи на приемствеността, информрираBurgas24.bg.

“Предстои смяната на властта. Моят опит: показаха ми откъде се светват и гасят лампите - кратък и неловък разговор за битовизми, сякаш държавата е стая под наем", написа той.

Той е категоричен, че заедно с министрите си са "от другата страна на ключа“ – оставят бележки по рафтовете, подреждат документи и изваждат на светло какво е започнато и защо си струва да бъде продължено. "Това е нашето разбиране за ред, държавата не започва от нулата с всяко правителство.

Управлението трябва да продължи смислено без значение кой държи писалката.

Виждаме, че отсреща няма особен интерес. Но понякога най-важното в едно управление е това да не изгасим лампите внезапно“, добави Гюров .