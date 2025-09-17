Новини
Теменужка Петкова: Асен Василев доведе до колапс публичните финанси на България
Автор: Ваня Кузманова 22:39Коментари (0)25
© Булфото
Днес в Народното събрание за пореден път Асен Василев се опита да ни убеди колко "добър" министър на финансите е бил. Същият гордо обясни, че по негово време бюджетът е бил на излишък, а не на дефицит. Слушам и не вярвам на ушите си. Човекът, който доведе до колапс публичните финанси на страната, все още не може да разбере какво е направил. Но когато фактите говорят дори и Асен Василев трябва да замълчи. Това написа финансовият министър Теменужка Петкова в пост в социалната мрежа по повод изказване на лидера на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

По думите ѝ на първо място е важно да си припомним, че Асен Василев е финансовият министър, който няма нито един Закон за държавния бюджет, който той е съставил и изпълнил и допълва: "Или някой му прави бюджета или някой му го изпълнява, но никога той".

Петкова посочва и данни за "бюджетните излишъци на Асен Василев" от 2021 г. до 2025 година. За 2021 г. дефицитът е бил 3,9%, за  2022 г. – 2,9%, за 2023 г. – 2%, за 2024 г.- 3%. "Да видяхте някъде излишък?", пита тя.



