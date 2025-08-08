ЗАРЕЖДАНЕ...
|Верижна катастрофа парализира магистрала "Тракия" към морето
Инцидентът е между 5 моторни превози средства и е станал в района на км 26 в посока Бургас.
Сигнал за катастрофата е подаден в 12:53 часа. ПТП-то е само с материални щети.
Образувало се е задръстване като в момента движението бавно се нормализира.
Читател на "Фокус" съобщи, че още от км 21 започва затруднението в трафика като се движат изключително бавно и често спират.
Шофирайте внимателно!
