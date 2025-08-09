Километрична опашка на "Тракия": Автомобил се обърна по таван, а магистралата е задимена в посока Пловдив

© Facebook Километрична опашка се образува в района на 86 км на магистрала "Тракия" в посока Пловдив. За това информират пътуващи с публикации в социалните мрежи.



Задръстването е над 4 км.



Шофьори алармират за задимяване в посочения участък. Както вече информирахме, в района на 86 км гори пожар, а трафикът се осъществява в една лента в посока Пловдив.



От пресцентъра МВР съобщиха за "Фокус", че на 80 км на магистралата е възникнал пътен инцидент. Два автомобила са катастрофирали, в резултат на което единият се е преобърнал по таван в канавката. При инцидента няма пострадали хора, а автомобилите не препречват движението на останалите автомобили.



От МВР допълниха, че не разполагат с подробности за възникнал пожар.