|Километрична опашка на "Тракия": Автомобил се обърна по таван, а магистралата е задимена в посока Пловдив
Задръстването е над 4 км.
Шофьори алармират за задимяване в посочения участък. Както вече информирахме, в района на 86 км гори пожар, а трафикът се осъществява в една лента в посока Пловдив.
От пресцентъра МВР съобщиха за "Фокус", че на 80 км на магистралата е възникнал пътен инцидент. Два автомобила са катастрофирали, в резултат на което единият се е преобърнал по таван в канавката. При инцидента няма пострадали хора, а автомобилите не препречват движението на останалите автомобили.
От МВР допълниха, че не разполагат с подробности за възникнал пожар.
2100 лв. глоба за превишена скорост до морето? 7 камери ни снимат...
22:51 / 08.08.2025
22:51 / 08.08.2025
Трагедия в "Зорница! Млад мъж взе фатално решение
20:57 / 08.08.2025
20:57 / 08.08.2025
Коли полетяха в нива до АМ "Тракия"! Деца и жена са в болница!
14:23 / 08.08.2025
14:23 / 08.08.2025
Изплува тялото на изчезналия в морето край Аркутино младеж
12:12 / 08.08.2025
12:12 / 08.08.2025
Отлични новини за бургаската детска болница!
11:14 / 08.08.2025
11:14 / 08.08.2025
Остров Света Анастасия празнува! Ето какво ви очаква на 15 и 16 а...
10:47 / 08.08.2025
10:47 / 08.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Лоша новина за 7341 пенсионери
11:20 / 07.08.2025
Морето в Бургас е "пералня"!
16:54 / 07.08.2025
Преди 87 години официално откриват тази емблематична за Бургас сграда
12:12 / 07.08.2025
12:12 / 07.08.2025
