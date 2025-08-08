ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Коли полетяха в нива до АМ "Тракия"! Деца и жена са в болница!
"Ситроен", с габровска регистрация, е предприел изпреварване на бургаски "Фолксваген", движещ се в дясното пътно платно. Водачът на втория автомобил, по първоначални данни, е загубил контрол и е блъснал изпреварвания автомобил, с който се превозвали семейство с две деца. От удара двете коли излезли извън магистрала и спрели в крайпътната нива.
В болнично заведение са отведени дните деца от фолксвагена, както и пътничка от ситроена. Към момента все още няма данни за здравословното им състояние.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 593
|предишна страница [ 1/99 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Изплува тялото на изчезналия в морето край Аркутино младеж
12:12 / 08.08.2025
Отлични новини за бургаската детска болница!
11:14 / 08.08.2025
Остров Света Анастасия празнува! Ето какво ви очаква на 15 и 16 а...
10:47 / 08.08.2025
Точно така е изглеждал плажът в Бургас преди 100 години
10:39 / 08.08.2025
Затварят за движение част от тази бургаска улица през почивните д...
09:51 / 08.08.2025
Рутинна проверка в Бургас завърши с арест
09:42 / 08.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Плажът в Бургас се изпразни за минути
15:50 / 06.08.2025
Проф. Кантарджиев говори за човекоядната бактерия
12:27 / 06.08.2025
Лоша новина за 7341 пенсионери
11:20 / 07.08.2025
Хотелиер от Слънчев бряг: Загубихме руския пазар, но спечелихме нов
14:02 / 06.08.2025
Ето го Георги от касапницата до "Т-Маркет" в Бургас
11:15 / 06.08.2025
Мълнии предизвикаха пожар в Бургас
16:07 / 06.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета