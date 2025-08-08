© виж галерията Две коли са се озовали в канавка след ПТП на 345 км на АМ "Тракия“. От ОДМВР Бургас съобщиха за Burgas24.bg, че инцидентът е станал малко преди 13:00 часа днес.



"Ситроен", с габровска регистрация, е предприел изпреварване на бургаски "Фолксваген", движещ се в дясното пътно платно. Водачът на втория автомобил, по първоначални данни, е загубил контрол и е блъснал изпреварвания автомобил, с който се превозвали семейство с две деца. От удара двете коли излезли извън магистрала и спрели в крайпътната нива.



В болнично заведение са отведени дните деца от фолксвагена, както и пътничка от ситроена. Към момента все още няма данни за здравословното им състояние.