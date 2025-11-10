Заради асфалтиране се променя организацията на движение по АМ "Тракия"
©
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват правилата за движение и разрешената скорост, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.
Още по темата
/
286 шофьори с превишена скорост заснеха за по-малко от три часа при ремонта на АМ "Тракия" между Пазарджик и Пловдив
29.05
Още от категорията
/
След две сложни операции! Жената, наръгана с нож в центъра на Благоевград, е в стабилно състояние
09.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Оперната прима Стефка Евстатиева е починала след кратко боледуван...
22:21 / 09.11.2025
55-годишният Димитър Колев се нуждае от помощ в битката си с кова...
22:20 / 09.11.2025
Плевнелиев за санкциите на САЩ срещу "Лукойл": Каквото и да се на...
21:27 / 09.11.2025
Министърът на икономиката: Искаме изключение от санкциите за "Лук...
21:27 / 09.11.2025
Разкриха нарушения в автошколи, след като техни курсисти предизви...
21:28 / 09.11.2025
Диана Русинова: Над 100 автомобила нарушиха тази забрана за по-ма...
19:21 / 09.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.