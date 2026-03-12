В петък, 13 март, в Културен център "Морско казино“ /зала "Георги Баев“/ ще се проведе общинският кръг на Националната викторина по безопасност на движението "Да запазим децата на пътя“. Събитието е част от националната инициатива, насочена към изграждане на култура за безопасно поведение на пътя сред учениците.Организатори на проявата са Община Бургас и Центърът за подкрепа на личностното развитие, със съдействието на Областна дирекция на МВР, сектор "Пътна полиция“, Съюза на българските автомобилисти – Бургас и Българския червен кръст.Викторината ще бъде официално открита от представители на институциите и партньорските организации. В състезанието ще вземат участие 18 ученически отбори от училища в община Бургас с участници от 5., 6. и 7. клас, които ще демонстрират своите знания и умения, свързани с безопасността на движението по пътищата.Състезанието ще протече в четири кръга, включващи теоретични тестове, викторина с въпроси, задачи за разпознаване на пътни знаци, както и практически упражнения, свързани с оказване на първа долекарска помощ при пътнотранспортно произшествие. Всички тестове и задачи са съобразени с възрастта на учениците и са разработени на базата на учебния материал за 5., 6. и 7. клас.Основната цел на инициативата е да повиши знанията на учениците за правилата за движение по пътищата, да изгради отговорно отношение към безопасността и да насърчи формирането на практически умения за правилно поведение в различни пътни ситуации.Общинският кръг на Националната викторина "Да запазим децата на пътя“ се провежда ежегодно и е важна част от усилията на институциите в Бургас за превенция на пътнотранспортните произшествия и за възпитаване на отговорни и активни млади участници в движението. Отборът, който събере най-голям брой точки, ще бъде класиран на първо място и ще представи община Бургас в следващия етап на националната надпревара.Събитието обединява ученици, учители и институции около една обща кауза – опазването на живота и здравето на децата на пътя и изграждането на култура на безопасност още от ранна възраст.