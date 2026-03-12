18 училищни отбора ще премерят знания във викторината "Да запазим децата на пътя"
©
Организатори на проявата са Община Бургас и Центърът за подкрепа на личностното развитие, със съдействието на Областна дирекция на МВР, сектор "Пътна полиция“, Съюза на българските автомобилисти – Бургас и Българския червен кръст.
Викторината ще бъде официално открита от представители на институциите и партньорските организации. В състезанието ще вземат участие 18 ученически отбори от училища в община Бургас с участници от 5., 6. и 7. клас, които ще демонстрират своите знания и умения, свързани с безопасността на движението по пътищата.
Състезанието ще протече в четири кръга, включващи теоретични тестове, викторина с въпроси, задачи за разпознаване на пътни знаци, както и практически упражнения, свързани с оказване на първа долекарска помощ при пътнотранспортно произшествие. Всички тестове и задачи са съобразени с възрастта на учениците и са разработени на базата на учебния материал за 5., 6. и 7. клас.
Основната цел на инициативата е да повиши знанията на учениците за правилата за движение по пътищата, да изгради отговорно отношение към безопасността и да насърчи формирането на практически умения за правилно поведение в различни пътни ситуации.
Общинският кръг на Националната викторина "Да запазим децата на пътя“ се провежда ежегодно и е важна част от усилията на институциите в Бургас за превенция на пътнотранспортните произшествия и за възпитаване на отговорни и активни млади участници в движението. Отборът, който събере най-голям брой точки, ще бъде класиран на първо място и ще представи община Бургас в следващия етап на националната надпревара.
Събитието обединява ученици, учители и институции около една обща кауза – опазването на живота и здравето на децата на пътя и изграждането на култура на безопасност още от ранна възраст.
Още от категорията
/
Бургазлийка в "Стани богат": В 1000 години има 100 века, гносеологията изучава нещо, от което ни е гнус
10.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.