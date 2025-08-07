Новини
3 месеца част от тази бургаска улица ще бъде затворена
Автор: Екип на Burgas24.bg 05:05
Във връзка с ремонтно-възстановителни дейности по асфалтовата настилка след подменена ВиК мрежа по ул. "Ивайло" Община Бургас уведоми, че от 10:00 ч. днес за три месеца се въвежда временна организация на движението, като се затваря за движението на МПС участъка от ул. "Цар Самуил“ до ул. "Христо Фотев“.

Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в участъка и използвайте обходни маршрути, призовават от Община Бургас.








