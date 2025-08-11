Правят аутопсия на кучето, хвърлено в морето, увито с въжета

© Предстои аутопсия на трупа на кучето, което изплува мъртво на плажа в Бургас, увито с въжета. В събота около 19:30 ч. в Пето районно управление - Бургас е получено съобщение за извадения от морето труп на четириногото. Установено е, че на около 300-400 м от заведение "Кралско село“ в посока Солниците“ на брега се намира труп на куче, едра порода, с намиращи се около тялото въжета, наподобяващи рибарска мрежа.



Работата по случая продължава от служители на Пето Районно управление – Бургас.