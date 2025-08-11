Новини
Сблъсък между пожарен автомобил и кола в Бургас
Автор: Иван Сотиров 11:55
© Burgas24.bg
Илюстрация
Вчера около 11:46 ч. на кръстовището на бургаските улици "Захари Стоянов“ и "Георги Попаянов“ в к-с "Меден рудник“ лек автомобил "Пежо 308“, с пловдивска регистрация, управляван от 39-годишен пловдивчанин е отнел предимството и е блъснал преминаващия със специален режим на движение с включена светлинна и звукова сигнализация лек автомобил "Хавал Дарго“, собственост на РДПБЗН – Бургас, управляван от 50-годишен бургазлия, който не изпълнил задължението си да намали скоростта си при преминаване на червен светофарен сигнал.

От инцидента настъпили единствено материални щети.








