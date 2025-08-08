Без вода за 8 часа остава част от бургаски квартал

© На 08.08.2025г. /петък/ от 9:00 до 17:00 ч. поради строително-монтажни работи ще бъде спряна водата на Ниска зона на бл. 39 в бургаския ж.к. "Зорница", видя "Burgas24.bg".



Същевременно продължават ремонтите по ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Уилям Гладстон", ж.к "Славейков", до бл. 10 и бл. 70, където са възможни непредвидени прекъсвания на услугата при настъпване на авария.