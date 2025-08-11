Части от Бургас пак остават без вода днес

© Нови аварии ще спрат водоподаването в части от Бургас видя "Фокус".



Става въпрос за ж.к. "Зорница", Спортна зала "Бойчо Брънзов", ж.к. "Зорница", до бл. 75, както и кв. "Акации", ул. "Веслец" № 7.



И на трите места ще се работи до отстраняване на проблема.



Същевременно продължават ремонтите по ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Уилям Гладстон", ж.к "Славейков", до бл. 10 и бл. 70, където са възможни непредвидени прекъсвания на услугата при настъпване на авария.



От ВиК дружеството в Бургас се извиняват на гостите и жителите на града за причинените неудобства.