×èòàòåë îò ìîðåòî: Èçãóáåí ñåçîí ëè? Ïî-äîáðå âèæòå òàçè ñíèìêà!

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"Çäðàâåéòå, íîâèíèòå çà èçãóáåíèÿ ñåçîí íà ðîäíîòî ×åðíîìîðèå ñà äîñòà ïðåñèëåíè. Èçïðàùàì âè ñíèìêà, íàïðàâåíà â Ñîçîïîë äíåñ, ïåòúê, îêîëî 17:00 ÷àñà. Ïëàæúò "ãúðìè".
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16:47 / 26.06.2020
Òóðèñòè îò Íèäåðëàíäèÿ îòêðèâàò ñåçîíà â Áóðãàñ
12:27 / 26.06.2020
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10:22 / 26.06.2020
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16:54 / 25.06.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
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Áðóòàëíà êàòàñòðîôà íà ïúòÿ çà Íåñåáúð
16:52 / 26.06.2020
Ïðåìèåðúò ñå ïîøåãóâà ñ ïúòóâàíå íà ãåí. Ìóòàô÷èéñêè äî Ãúðöèÿ
22:15 / 24.06.2020
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08:24 / 25.06.2020
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