По повод 17 май – Ден на българския спорт, във всички детски градини на Бургас ще се проведат спортно-подготвителни игри с участието на стотици деца.

Инициативата има за цел да насърчи активния начин на живот още от най-ранна възраст, да възпита у децата любов към движението, спорта и екипната работа, както и да създаде положителни емоции чрез различни състезателни и занимателни игри, съожщиха от Община Бургас.

Педагогическите екипи от детските градини са включили в спортния празник щафетни игри, упражнения за бързина, ловкост и координация с топки и спортни уреди, както и демонстрации на двигателни умения, съобразени с възрастта на децата, като основен акцент ще бъде поставен върху радостта от движението и участието.

Чрез тази инициативата Община Бургас изразява своята подкрепа към работещите в сферата на спорта и утвърждава значението на физическата активност за здравето и развитието на подрастващите.