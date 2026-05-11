Продължава изпълнението на СМР за обект: "Реконструкция и уширение на ул. "Крайезерна" от о.т.488 до о.т.474 и на ул. "Обиколна" от о.т. 490 до о.т. 7 на територията на гр. Бургас, етап 1: Изграждане на локално платно на ул. "Крайезерна" от о.т. 496-498-500 до о.т.503А по плана на промишлена зона "Север“. Въведената временна организация на движението по ул. "Крайезерна“ с частичното й затваряне продължава до приключване на дейностите, съобщиха от Община Бургас.

Призовават се шофьорите да спазват временната организация, която ще бъде въведена в района.