Започва дарителска SMS кампания за предстоящия на 6 юни в Бургас "Мач на надеждата", обявиха от Фондация "Стилиян Петров", цитирана от Burgas24.bg.

Всеки, който иска да се включи може да изпрати SMS с текст на латиница DMS STAN на кратък номер 17 777.

Стойността на еднократно дарение е 1.02 евро (2 лв.) за абонатите на всички мобилни оператори (A1, Yettel и VIVACOM).

Средствата, събрани чрез DMS кампанията и от продажбата на билети за събитието, ще бъдат насочени към подобряване на грижата за онкоболни пациенти в Бургас и страната. Пари ще бъдат разпредели още към Комплексния онкологичен център в Бургас, както и за лечението на легендите на българския футбол Любослав Пенев и Петър Хубчев.

От Фондация "Стилиян Петров" подчертават, че кампанията ще продължи и след 6 юни.

Всеки желаещ да посети двубоя на ст. "Лазур" в началото на следващия месец може да го направи по няколко начина:

- онлайн: В сайта на Eventim.bg;

- в партньорската мрежа на Eventim: Бензиностанции OMV, Технополис, Orange, Office 1;

- физически каси на "Часовника" и на касата на Операта в град Бургас

Всеки, който има желание да подкрепи каузата на Фондацията, може да го направи като си закупи виртуален билет за "Мач на надеждата" на 6 юни: ТУК!