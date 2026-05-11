Помните ли щъркела Антон? Разказът за него започна на Антоновден – денят, в който съдбата го среща с хората, които ще му дадат втори шанс. Тогава изтощена и в бедствено състояние птица попада под грижите на Станислава Стоянова – главна медицинска сестра в Университетска болница "Дева Мария“. Екипът на болницата полага първите грижи за смелия пътешественик, за да му помогне да оцелее.

Грижите на болницата и срещата със "Зелени Балкани“

Не след дълго от болницата се свързват със Зелени Балкани за съдействие. Така Антон поема следващата стъпка от своето пътуване – към Спасителен център за диви животни – Стара Загора, където през зимата е подложен на лечение, възстановяване и внимателни грижи.

Завръщане в природата

Когато идва пролетта, Антон е готов за свобода. Освободен е обратно в природата – но този път с нещо специално: GPS предавател, който позволява на специалисти да проследяват неговото пътешествие. "Именно това е и една от основните ни дейности, особено около Белозем – Европейското село на щъркелите, където изучаваме живота и миграциите на тези удивителни птици с подкрепата на нашите партньори “FUTURE – You & The Planet", казват от Спасителния Център в Стара Загора.

Пътешествието

След освобождаването от центъра Антон поема на североизток. Прелита над Румъния, а после се озовава в Молдова. Там отново среща добри хора – изтощен, той получава помощ, а местните изпращат снимки и информация, забелязвайки контактите, изписани на неговия предавател.

Картата с данните от устройството разкрива неговото удивително пътешествие – днес Антон се намира в района на Западна Украйна. И остава там. Може би това не е случайно. Може би именно там е мястото, където е излюпен и към което го връща инстинктът.

Дали ще намери своя партньор?

Дали ще създаде семейство и ще отгледа своето потомство? "Ние вярваме, че да. И ще продължим да следим историята на Антон – защото всяка птица носи своята история, а всяка история ни доближава още малко до разбирането на дивата природа. Дивата природа, която се грижи за нас, хората, като ни предоставя всички необходими ресурси. Затова ние сме длъжни да се грижим за нея“, разказват от Спасителния Център в Стара Загора.