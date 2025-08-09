ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Дезинфекционна станция Бургас е с нов управител
Бившият общински съветник от ГЕРБ и ексдиректор на екоинспекцията в града застава начело на общинското дружество за срок от три години, реши местният парламент.
Част от опозицията не подкрепи кандидатурата му заради допуснати, според тях, пропуски в работата на комисията по избора.
Зам. кметът Станимир Апостолов уточни:
"Кандидатурата, специално за това предприятие, е изключително специфична, тъй като кандидатът трябва да има сертификат, който притежават много малко хора в Бургас и въобще в областта. Има комисия, която е определена от Общинския съвет. Те са получили концепцията, направили са събеседване, което е продължило повече от час. Това, че концепцията не е качена няма такава практика, когато имаме такава специализирана комисия“
Пет от членовете на комисията по избора са общински съветници, а двама са представители на общинската администрация. Цялата процедура по избора на нов управител на Дезинфекционна станция продължи няколко месеца и приключи през юли, информира БНР.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
2100 лв. глоба за превишена скорост до морето? 7 камери ни снимат...
22:51 / 08.08.2025
Трагедия в "Зорница! Млад мъж взе фатално решение
20:57 / 08.08.2025
Изплува тялото на изчезналия в морето край Аркутино младеж
12:12 / 08.08.2025
Отлични новини за бургаската детска болница!
11:14 / 08.08.2025
Остров Света Анастасия празнува! Ето какво ви очаква на 15 и 16 а...
10:47 / 08.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лоша новина за 7341 пенсионери
11:20 / 07.08.2025
Морето в Бургас е "пералня"!
16:54 / 07.08.2025
Преди 87 години официално откриват тази емблематична за Бургас сграда
12:12 / 07.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета