© От днес Дезинфекционна станция Бургас е с нов управител. След конкурс поста поема Бойчо Георгиев.



Бившият общински съветник от ГЕРБ и ексдиректор на екоинспекцията в града застава начело на общинското дружество за срок от три години, реши местният парламент.



Част от опозицията не подкрепи кандидатурата му заради допуснати, според тях, пропуски в работата на комисията по избора.



Зам. кметът Станимир Апостолов уточни:



"Кандидатурата, специално за това предприятие, е изключително специфична, тъй като кандидатът трябва да има сертификат, който притежават много малко хора в Бургас и въобще в областта. Има комисия, която е определена от Общинския съвет. Те са получили концепцията, направили са събеседване, което е продължило повече от час. Това, че концепцията не е качена няма такава практика, когато имаме такава специализирана комисия“



Пет от членовете на комисията по избора са общински съветници, а двама са представители на общинската администрация. Цялата процедура по избора на нов управител на Дезинфекционна станция продължи няколко месеца и приключи през юли, информира БНР.