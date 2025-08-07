Ето какво откриха в дома на криминален тип от Бургас

© Burgas24.bg Вчера около 16:00 ч. служители от Второ районно управление – Бургас извършили проверка в частен апартамент, разположен в бл. 70 в к-с "Лазур“. обитаван от 40-годишен криминално проявен и осъждан бургазлия. Полицаите намерили и иззели 13 пликчета с бяло кристалообразно вещество, реагирало при направения полеви наркотест на метамфетамин (с общо тегло около 30 г), както и кутийка със суха зелена растителна маса – марихуана (с общо тегло около 5 г).



Бургазлията е задържан със заповед за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.