Фестивал на електромобили предстои на Морска гара

© На 20 септември община Бургас и операторът за зарядна инфраструктура Eldrive организират фестивал посветен на електромобилността и електрическите автомобили на Морска гара в Бургас. Eldrive EV Fest 2025 ще събере собственици на електромобили от цялата страна, както и най-горещите нови модели електрически коли, които посетителите ще могат да разгледат и дори шофират.



Събитието ще продължи през целия ден с много забавления, а вечерта е планирано светлинно шоу с автомобили Tesla, което ще се проведе за пръв път в Бургас. Фестивалът има потенциал да се превърне в най-голямото събитие посветено на електрическата мобилност и автомобили за годината. На него всеки ще може да се докосне до електрически автомобил и да обсъди предимствата му със собственици и електромобилни ентусиасти от цялата страна.



Бургас е един от най-добре обезпечените със зарядна инфраструктура градове в България. По последни данни градът е на трето място по брой налични публични зарядни точки за зареждане след София и Пловдив. Огромното предимство на Бургас е наличието на публична зарядна инфраструктура, която е изградена върху общински терени в жилищните квартали, където нуждата от нея е най-голяма. Такъв тип публично – частно партньорство е все още рядкост в страната и показва последователността и отдадеността на общинската администрация към електрическата мобилност и зелените политики.



Eldrive е най-големият оператор на публична зарядна инфраструктура за електромобили в България и един от водещите в региона. Компанията управлява повече от 2 200 публични зарядни точки, като над 1 000 от тях са в България, а останалите в Румъния и Литва. Фокусът на Eldrive е върху бързото и супер бързото зареждане. Компанията изгражда хъбове и инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства на ключови градски и междуградски локации и има амбициозни планове за по-нататъшно регионално развитие и разширяване. От края на 2024 г. Eldrive започва да изгражда и собствени големи зарядни паркове на основни магистрали, като първите четири в Литва вече функционират. До края на годината предстои да се пуснат подобни локации и у нас.