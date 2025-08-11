Изложбата на българския исторически комикс идва в Бургас

© Националната изложба на българския исторически комикс гостува в Регионална библиотека "Пейо К. Яворов“ на 15 август, петък, от 19:00 ч., видя "Фокус".



В изложбена зала "Проф. Димитър Аврамов", където ще бъде официално открита експозицията, представяща над 150 пана с творби на повече от 100 български автори както утвърдени имена, така и млади таланти.



Експозицията проследява развитието на българския комикс от края на XX век до днес, като обхваща всички стилове: от класическия комикс и приключенския роман в картинки, през ъндърграунд теченията, до съвременните графични разкази. Включени са творби на легендарни художници като Любен Зидаров, Вадим Лазаркевич, Александър Денков, Петър Станимиров, Евгений Йорданов, както и на съвременни автори, творили през последните две десетилетия.



Специално внимание е отделено на емблематичното списание "Дъга“, излизало в периода 1979–1992 г., което е оставило траен отпечатък в културната памет на няколко поколения. Почитателите ще могат да се насладят на оригинални илюстрации и да се запознаят с героите, оформили визуалния език на българския комикс.



Това културно събитие е изключителна възможност за всички почитатели на визуалното изкуство, илюстрацията и разказа в картини както за по-възрастната публика, която ще преоткрие познати образи, така и за младите хора, които тепърва навлизат в света на комикса.



Събитието подкрепя кандидатурата на Бургас за европейска столица на културата за 2032 г.



Входът за събитието е свободен!