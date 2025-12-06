Сподели close
Кметът на Бургас ще задейства системата Bg-alert за селата Извор, Вършило, Зидарово и Габър, научи Burgas24.bg. Причината е преливане на реките Факийска и Хурдере. Пътят за тези села е затворен.

5 метра е височината на водния стълб на станцията за замерване на водните нива, разположена на моста за село Извор. 85 литра на кв. м е падналия дъжд до момента там. 

Препоръчва се на жителите на тези села да използват пътя през село Димчево.

На място са екипи на Община Бургас и Гранична полиция.