Кметът на Бургас ще задейства системата Bg-alert за селата Извор, Вършило, Зидарово и Габър, научи. Причината е преливане на реките Факийска и Хурдере. Пътят за тези села е затворен.5 метра е височината на водния стълб на станцията за замерване на водните нива, разположена на моста за село Извор. 85 литра на кв. м е падналия дъжд до момента там.Препоръчва се на жителите на тези села да използват пътя през село Димчево.На място са екипи на Община Бургас и Гранична полиция.