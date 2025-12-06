Извънредно: Кметът на Бургас предупреждава с BG Alert
5 метра е височината на водния стълб на станцията за замерване на водните нива, разположена на моста за село Извор. 85 литра на кв. м е падналия дъжд до момента там.
Препоръчва се на жителите на тези села да използват пътя през село Димчево.
На място са екипи на Община Бургас и Гранична полиция.
